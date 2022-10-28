Франция и Германия готовы нанести США ответный торговый удар

Франция и Германия обеспокоились положением своих экономик. Макрон и Шольц намерены провести переговоры с американской стороной о недобросовестной конкуренции, пишет издание Politico. Президенты недовольны политикой Байдена по переносу производств в США. Особенно лидеры двух стран обеспокоены автомобильными рынками и производством электромобилей. В случае, если Америка не изменит стратегии, ЕС готов применить ответный удар - перенести свое производство на свою территорию.