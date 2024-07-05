Франция может лишиться Олимпиады

Скандальную статью публикует французский журнал. Глава Международного олимпийского комитета всерьез рассматривает возможность отмены Олимпийский игр в Париже. Окончательное решение Томас Бах собирается принять до середины июля, то есть буквально в последний момент.



МОК крайне обеспокоен политическим хаосом во Франции: массовыми акциями протеста, которые отмечены ожесточенным насилием. Если в воскресенье, 7 июля, правые, как ожидается, одержат триумфальную победу на выборах, Франция погрузится в хаос, проведение Олимпиады в такой ситуации станет невозможным. Меж тем опросы гарантируют "Национальному объединению" Марин Ле Пен почти половину мандатов в парламенте.