Франция может отправить инструкторов в Украину

Париж все глубже ввязывается в украинский конфликт и тянет туда всю Европу. Макрон собирается создать в ЕС коалицию для отправки инструкторов в Украину. Как сообщает Le Monde, отправка французских и европейских инструкторов может быть вопросом нескольких недель или даже дней. Идея в том, чтобы отправить вначале несколько десятков специалистов, которые определят потребности в обучении. Во вторую очередь направят несколько сотен военных. Обсуждается обучение саперов, а также солдат новой мотострелковой бригады.