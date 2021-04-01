Франция на целый месяц вводит общенациональный карантин

Локдаун ужесточат в Киеве

А с 5 апреля жесткий локдаун вступает в силу в Киеве. Закроют детсады и школы, рестораны будут работать только на вынос. А в общественном транспорте проезд - только по спецпропускам. В Украине фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки более 11 тысяч новых случаев.

Новые COVID-ограничения

Хорватия ограничивает въезд и выезд со своей территории. Согласно решению властей, для въезда требуется отрицательный тест или справка, подтверждающая перенесенное заболевание. В то же время в рамках поддержки туристической отрасли вакцинированным от коронавируса, в частности, российскими и китайскими препаратами въезд в Хорватию все же разрешен.