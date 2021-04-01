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Франция на целый месяц вводит общенациональный карантин

Локдаун ужесточат в Киеве

А с 5 апреля жесткий локдаун вступает в силу в Киеве. Закроют детсады и школы, рестораны будут работать только на вынос. А в общественном транспорте проезд - только по спецпропускам. В Украине фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки более 11 тысяч новых случаев.

Новые COVID-ограничения

Хорватия ограничивает въезд и выезд со своей территории. Согласно решению властей, для въезда требуется отрицательный тест или справка, подтверждающая перенесенное заболевание. В то же время в рамках поддержки туристической отрасли вакцинированным от коронавируса, в частности, российскими и китайскими препаратами въезд в Хорватию все же разрешен.

В Испании тяжело выехать не то что из страны, даже за пределы своего региона. Власти, опасаясь перемещения граждан на пасхальные праздники, усилили выезды дополнительными пунктами пропуска. Каждую машину тщательно проверяют. Если человек выезжает без крайней нужды, его разворачивают. Такая же ситуация и на железнодорожных вокзалах.

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