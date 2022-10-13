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Франция намерена перезапустить 10 атомных энергоблоков

Во Франции вновь запускают 10 атомных энергоблоков, которые ранее были остановлены. Сейчас функционируют только 30 реакторов из 56. О планируемом запуске заявил Макрон.

Всего к январю предполагается иметь 45 функционирующих энергоблоков, чтоб избежать дефицита электричества в стране.

Фото:pixabay.com

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