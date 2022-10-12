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Франция направит в Румынию, Эстонию и Литву дополнительные военные контингенты

Свое военное присутствие в Восточной Европе наращивает Франция. Объявлено, что официальный Париж направит в три страны региона дополнительные военные контингенты. В Румынию будут переброшены дополнительная мотопехотная рота и батальон танков "Леклерк", в Эстонию - 300 солдат, а в Литву - истребители "Рафаль". Французское министерство обороны объясняет увеличение своих контингентов сложной ситуацией в Украине.

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