Франция направит в Румынию, Эстонию и Литву дополнительные военные контингенты

Свое военное присутствие в Восточной Европе наращивает Франция. Объявлено, что официальный Париж направит в три страны региона дополнительные военные контингенты. В Румынию будут переброшены дополнительная мотопехотная рота и батальон танков "Леклерк", в Эстонию - 300 солдат, а в Литву - истребители "Рафаль". Французское министерство обороны объясняет увеличение своих контингентов сложной ситуацией в Украине.