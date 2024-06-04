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Франция небезопасна для проведения Олимпийских игр - мэр Парижа призывает гостей быть осторожными
До начала Олимпийских игр в Париже осталось менее двух месяцев. Власти страны крайне обеспокоены криминогенной ситуацией в период проведения спортивного праздника.
Мэр французской столицы призывает гостей быть осторожными, чтобы не стать жертвами карманников и грабителей. Полиция страны работает в чрезвычайном режиме: 45 тыс. блюстителей порядка выйдут на улицы Парижа для обеспечения безопасности. Существует зримая угроза терактов. В конце минувшей недели власти сообщили об аресте субъекта, который готовился совершить нападение на зрителей в ходе футбольных соревнований.
В Париже по-прежнему полно асоциальных элементов, хотя полиция активно выселяла бездомных и нищих за пределы города. Тем не менее, достаточно покинуть благополучный центр, чтобы увидеть улицы, заполненные торговцами. Прямо с тротуаров беженцы из разных уголков планеты торгуют тряпьем и краденым.
Напомним, Олимпиада во Франции начнется 26 июля.
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