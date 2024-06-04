Франция небезопасна для проведения Олимпийских игр - мэр Парижа призывает гостей быть осторожными

До начала Олимпийских игр в Париже осталось менее двух месяцев. Власти страны крайне обеспокоены криминогенной ситуацией в период проведения спортивного праздника.



Мэр французской столицы призывает гостей быть осторожными, чтобы не стать жертвами карманников и грабителей. Полиция страны работает в чрезвычайном режиме: 45 тыс. блюстителей порядка выйдут на улицы Парижа для обеспечения безопасности. Существует зримая угроза терактов. В конце минувшей недели власти сообщили об аресте субъекта, который готовился совершить нападение на зрителей в ходе футбольных соревнований.