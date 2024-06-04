ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Франция небезопасна для проведения Олимпийских игр - мэр Парижа призывает гостей быть осторожными

До начала Олимпийских игр в Париже осталось менее двух месяцев. Власти страны крайне обеспокоены криминогенной ситуацией в период проведения спортивного праздника.

Мэр французской столицы призывает гостей быть осторожными, чтобы не стать жертвами карманников и грабителей. Полиция страны работает в чрезвычайном режиме: 45 тыс. блюстителей порядка выйдут на улицы Парижа для обеспечения безопасности. Существует зримая угроза терактов. В конце минувшей недели власти сообщили об аресте субъекта, который готовился совершить нападение на зрителей в ходе футбольных соревнований.

В Париже по-прежнему полно асоциальных элементов, хотя полиция активно выселяла бездомных и нищих за пределы города. Тем не менее, достаточно покинуть благополучный центр, чтобы увидеть улицы, заполненные торговцами. Прямо с тротуаров беженцы из разных уголков планеты торгуют тряпьем и краденым.

Напомним, Олимпиада во Франции начнется 26 июля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все