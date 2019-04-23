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Франция объявляет международный конкурс по восстановлению шпиля собора Парижской Богоматери

Франция объявляет международный конкурс по восстановлению шпиля собора Парижской Богоматери. Он будет отличаться от сгоревшего оригинала и будет спроектирован по современным технологиям, заявил премьер страны. Эксперты говорят, что на восстановление Нотр-Дама уйдет минимум 15 лет, а не пять, как надеется президент Франции.

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