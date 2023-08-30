Франция осудила попытку переворота в Габоне

Напомним, утром группа высокопоставленных офицеров в Габоне заявила об отмене результатов президентских выборов от 26 августа и роспуске институтов власти. Поводом послужило переизбрание Али Бонго Ондимба на третий срок. Тот в своем видеообращении подтвердил, что удерживается военными на территории резиденции.

Габон до сих пор был одним из главных политических партнеров Парижа в Африке. Сообщается, что временно стать президентом может экс-глава МИД страны. Этот переворот станет восьмым вЗападной и Центральной Африке с2020 года. Ранее военные пришли квласти в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде и Нигере.