Франция отмечает День взятия Бастилии

Франция сегодня отмечает национальный праздник - День взятия Бастилии! Именно это событие считается началом Великой французской революции. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны с национальным праздником Французской Республики. Гуляния в этот день проводятся по всей стране. В Париже - большой парад, а завершится торжество концертами и красочным фейерверком.