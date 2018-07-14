ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Франция отмечает День взятия Бастилии

Франция сегодня отмечает национальный праздник - День взятия Бастилии! Именно это событие считается началом Великой французской революции. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны с национальным праздником Французской Республики. Гуляния в этот день проводятся по всей стране. В Париже - большой парад, а завершится торжество концертами и красочным фейерверком.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все