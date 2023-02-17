Франция отправила в Украину первую партию танков

Первая партия из 14 танков отправлена в Украину. Об этом сообщает издание Forces Operations. Когда именно машины будут доставлены к месту назначения, не уточняется. Всего Киеву было обещано несколько десятков единиц этой техники. Ранее украинские военные прошли курсы по обучению управлению и обслуживанию танков в военной школе во Франции. Париж уже передал Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц, две системы ПВО и 18 артиллерийских установок "Сезар".