Франция отстаивает у Великобритании рыбный промысел

Французские рыболовы более чем на 50 судах провели акцию протеста в водах у англо-нормандского острова Джерси. Они категорически не согласны с теми условиями рыбной ловли, которые им навязывает Лондон после Brexit. Британия разрешила промысел лишь 41 французскому судну, тогда как Париж настаивает на внесении в разрешительный список 344 своих субъектов. Франция пригрозила санкциями. Например, прервать снабжение острова электроэнергией, которое ведется с ее территории.