Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо

МИД Франции опроверг данные о том, что смещенный глава правительства Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Франция официально отрицает свою причастность к событиям, происходящим со вчерашнего дня в Буркина-Фасо. Лагерь, в котором расположены французские войска, никогда не принимал Поля-Анри Сандаого Дамибу, как и наше посольство", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.

