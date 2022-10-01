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Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо
МИД Франции опроверг данные о том, что смещенный глава правительства Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Франция официально отрицает свою причастность к событиям, происходящим со вчерашнего дня в Буркина-Фасо. Лагерь, в котором расположены французские войска, никогда не принимал Поля-Анри Сандаого Дамибу, как и наше посольство", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.
Фото: © AP Photo / Jerome Delay
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