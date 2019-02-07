Франция отзывает посла из Италии

Дипломатические разногласия возникли между Италией и Францией. Последняя отзывает своего посла из Италии. Об этом говорится в коммюнике французского МИД. В ведомстве подчеркивают, что обе страны связывают давние дружественные отношения, однако в последнее время "Франция становилась объектом для обвинений, нападок и возмутительных заявлений со стороны итальянских политиков". Предполагается, что такое решение Париж принял после того, как вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо встретился с представителями движения "желтых жилетов" и выразил им свою поддержку. Он также в жесткой форме раскритиковал политику президента Эммануэля Макрона. Тогда французский МИД назвал такие действия недопустимой провокацией.

