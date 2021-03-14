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Франция планирует покинуть ЕС
Франция вслед за Великобританией собирается покинуть Европейский союз. Выход предсказал журналист Le Figaro. Лоран Эрбле пишет, что из Европы ушла промышленность. Практически не осталось предприятий по изготовлению масок, а до 80 % ингредиентов для лекарств производят за пределами Союза. Пандемия показала и отсталость европейской экономики, а также то, что руководство ЕС не оказывает необходимой поддержки странам - членам Союза. В качестве примера Эрбле сравнил количество выделенных средств для восстановления экономики. В США это около 5 триллионов долларов, а в ЕС лишь 300 миллиардов евро.
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