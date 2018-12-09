Франция подводит итоги масштабных беспорядков, которых Пятая республика не наблюдала более полувека. В Париже за одну черную субботу задержано рекордное количество манифестантов - 1550. Пострадали 135 человек. О таких цифрах сообщил глава МВД. Министр силового ведомства отметил, что впервые за долгое время были использованы бронированные автомобили. Акции протеста против повышения цен на топлива и политики властей переросли в погромы и столкновения. Сейчас, по словам властей, ситуация находится под контролем. Но на следующей неделе в стране вновь ожидается большая забастовка. И это в момент, когда до Рождества и Нового года остаются считанные дни.

Около 450 последователей "желтых жилетов" задержали в Бельгии. Среди них есть несовершеннолетние. Сообщается, что после того как полицейские окружили протестующих, они перешли к более активным мерам и начали кидаться булыжниками, демонтировать дорожные знаки, зажигать факелы и фейерверки, пытаясь прорваться к зданиям правительства. В итоге стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Подобные уличные демонстрации также прошли и в Нидерландах.