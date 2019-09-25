Франция призывает возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном

Обсудить проблему со странами - участницами Всеобъемлющего плана президент Эммануэль Макрон намерен как можно скорее. Это он заявил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Напомним, ранее иранский лидер Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке, если Евросоюз не предпримет шаги по защите Тегерана от американских санкций.



