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Франция продаст Литве партию гаубиц CAESAR

Франция и Литва подписали контракт на поставку 18 гаубиц CAESAR. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Пятой республики по итогам визита литовского министра обороны в Париж.

Стороны пришли к соглашению по укреплению отношений между двумя странами в сфере обороны.

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