Франция продлила срок службы ядерных реакторов, которые были введены в строй в конце 70-х годов

Мировые эксперты уже вовсю заявляют, что энергопотребление на планете в ближайшие годы вырастет в десятки раз. На этом фоне Франция даже приняла беспрецедентное решение - продлить срок службы 32 ядерных реакторов, которые предполагалось законсервировать в ближайшие годы. Причем, большинство из них введено в строй еще в конце 70-х. То есть, строились они еще по старинным стандартам безопасности. В общей сложности в стране функционируют 58 реакторов, которые генерируют около 70 процентов потребляемой в стране электроэнергии.



Несмотря на истекший срок службы, остановить две трети производящих ядерных мощностей не представляется возможным. Им нет замены, да и атомная энергия остается одной из самых дешевых. Отметим, по числу работающих АЭС Франция занимает на планете второе место.



Кстати, странно, что Литва до сих пор не озаботилась этим вопросом. Ах, да "это же другое!".



