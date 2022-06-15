Франция продолжала закупать голубое топливо у России, да еще и со скидкой

Война войной, а деловые разговоры по расписанию. Франция, несмотря на безусловную (разумеется, на словах) поддержку Киева, продолжала закупать голубое топливо у России. Да еще и со скидкой: Париж сэкономил 900 миллионов евро. Подобные действия заметили также у Бельгии и Нидерландов. Всего за первые сто дней военной операции Москва заработала более 90 миллиардов евро на экспорте голубого и черного топлива. Из всех поставок почти две трети пришлись на рынок Евросоюза. Большую часть нефти и газа из России по морю перевозят танкеры компаний из ЕС, Норвегии и Британии.