Франция пытается выставить себя гарантом безопасности для Украины

О гарантиях безопасности для Украины заговорила Франция. Соответствующее соглашение Париж совместно с союзниками по НАТО готов заключить, правда, после завершения спецоперации России в Украине, заявил МИД Франции. Речь, скорее всего, идет о накачивании страны оружием, причем далеко не самым передовым.