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Франция пытается выставить себя гарантом безопасности для Украины

О гарантиях безопасности для Украины заговорила Франция. Соответствующее соглашение Париж совместно с союзниками по НАТО готов заключить, правда, после завершения спецоперации России в Украине, заявил МИД Франции. Речь, скорее всего, идет о накачивании страны оружием, причем далеко не самым передовым.

Фактически Украину превращают в военный полигон, лишая граждан страны будущего.

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