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Франция: Тревожная суббота. Власти опасаются провокаций на фоне евровыборов

Для французов эта суббота в очередной раз стала общенациональным днем протестов "желтых жилетов". Еще к полудню в Париже сотрудники полиции провели более 5 тысяч досмотров и задержали свыше 60 человек. А вечером полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Париже. На площади Республики группа протестующих забросала стражей порядка бутылками и другими предметами. Протестующие с символикой анархистской партии поджигали мусорные урны и припаркованные самокаты.

Власти предполагали, что марши протеста, численность которых неуклонно снижалась в минувшие недели, обернутся провокациями в канун голосования на выборах в Европарламент. Для обеспечения безопасности горожан и туристов мобилизовано более двух тысяч полицейских и жандармов. Участников акций по всей стране насчитали до 12 с половиной тысяч.


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