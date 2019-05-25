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Франция: Тревожная суббота. Власти опасаются провокаций на фоне евровыборов
Для французов эта суббота в очередной раз стала общенациональным днем протестов "желтых жилетов". Еще к полудню в Париже сотрудники полиции провели более 5 тысяч досмотров и задержали свыше 60 человек. А вечером полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Париже. На площади Республики группа протестующих забросала стражей порядка бутылками и другими предметами. Протестующие с символикой анархистской партии поджигали мусорные урны и припаркованные самокаты.
Власти предполагали, что марши протеста, численность которых неуклонно снижалась в минувшие недели, обернутся провокациями в канун голосования на выборах в Европарламент. Для обеспечения безопасности горожан и туристов мобилизовано более двух тысяч полицейских и жандармов. Участников акций по всей стране насчитали до 12 с половиной тысяч.
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