3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Франция усиливает контроль за мигрантами
Лидер французских левых, депутат Национального собрания Меланшон предложил открыть гуманитарный коридор, который бы позволял мигрантам беспрепятственно и главное безопасно въезжать в Соединенное Королевство. Эту инициативу, впрочем, Париж и Лондон вряд ли станут даже рассматривать: премьер Джонсон передал президенту Макрону свои предложения по ужесточению контроля за миграционными потоками.
Французская полиция отказалась от политики благожелательного нейтралитета в отношении тех, кто отправляется через Па-де-Кале вплавь. Сегодня, как сообщают, такие попытки пресекались немедленно. Это стало одним из следствий вчерашней трагедии, жертвами которой стали 27 мигрантов - они пытались переплыть пролив на утлой лодчонке и утонули. По оба берега Ла-Манша возникли импровизированные мемориалы, во Франции прошли скорбные митинги в память о погибших.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Когда условия использования тарифов и интернета в роуминге в Союзном государстве станут комфортнее
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов