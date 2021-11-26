Франция усиливает контроль за мигрантами

Лидер французских левых, депутат Национального собрания Меланшон предложил открыть гуманитарный коридор, который бы позволял мигрантам беспрепятственно и главное безопасно въезжать в Соединенное Королевство. Эту инициативу, впрочем, Париж и Лондон вряд ли станут даже рассматривать: премьер Джонсон передал президенту Макрону свои предложения по ужесточению контроля за миграционными потоками.









Французская полиция отказалась от политики благожелательного нейтралитета в отношении тех, кто отправляется через Па-де-Кале вплавь. Сегодня, как сообщают, такие попытки пресекались немедленно. Это стало одним из следствий вчерашней трагедии, жертвами которой стали 27 мигрантов - они пытались переплыть пролив на утлой лодчонке и утонули. По оба берега Ла-Манша возникли импровизированные мемориалы, во Франции прошли скорбные митинги в память о погибших.