Франция утопает в отходах

Франция продолжает тонуть в отходах. Местные профсоюзы сегодня планируют заблокировать дороги, ведущие в Париж.

По улицам Пятой республики вместе с протестующими разгуливают овцы. Около префектуры Ажен активисты устроили пожар, а также облили удобрением ворота административного здания.

Где именно вспыхнут новые манифестации во Франции, пока не известно. По сообщениям местных СМИ, протестующие также начали останавливать грузовики с иностранными номерами (выгружают из них продукты, произведенные за пределами республики).