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Франция уже полтора месяца без премьер-министра - кому это выгодно
Франция все глубже погружается в политический кризис - страна уже полтора месяца без премьер-министра.
Ситуация все более взрывоопасная. Накануне президент Макрон отверг кандидатуру на должность главы кабинета, предложенную блоком левых парламентских партий. В ответ те призвали сторонников к уличным протестам. Ситуацию левые называют "ползучим государственным переворотом". По их мнению, поддержка избирателя гарантирует им право назначить своего представителя премьер-министром. Макрон, однако, действует в иной логике - до момента назначения главы кабинета он фактически и руководитель правительства, а это дает ему широкие властные полномочия.
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