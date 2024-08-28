Франция уже полтора месяца без премьер-министра - кому это выгодно

Ситуация все более взрывоопасная. Накануне президент Макрон отверг кандидатуру на должность главы кабинета, предложенную блоком левых парламентских партий. В ответ те призвали сторонников к уличным протестам. Ситуацию левые называют "ползучим государственным переворотом". По их мнению, поддержка избирателя гарантирует им право назначить своего представителя премьер-министром. Макрон, однако, действует в иной логике - до момента назначения главы кабинета он фактически и руководитель правительства, а это дает ему широкие властные полномочия.