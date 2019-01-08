Франция ужесточает меры против "желтых жилетов"

Правительство намерено принять новое законодательство, которое запретит хулиганам участие в акциях протеста, а также ношение масок участниками демонстраций. По словам Эдуара Филиппа, во время новой - 9-й волны протестов - задействуют 80 тысяч полицейских. Напомним, на выходных акция "желтых жилетов" завершилась сносом ворот в здании правительства. Сожжены десятки машин и мотоциклов.