Президент Франции на полях торжеств, связанных с 80-летием высадки союзников в Нормандии, пообещал больше помощи Киеву. Сама праздничная церемония выглядела несколько нелепо: главным ее героем стал Зеленский - человек, под руководством которого Украина проводит героизацию нацистов. Джо Байден вновь был нездоров: он общался с духами и пытался усесться на невидимый стул.

Париж также санкционировал нанесение ударов по целям на территории Российской Федерации - тут все ограничения для ВСУ практически сняты. Свое интервью Макрон завершил словами, которые звучат насквозь фальшиво: он несколько раз подчеркнул, что Франция не воюет ни с Россией, ни с русским народом. При этом все его интервью как раз доказывало, что воюет, но только чужими руками.