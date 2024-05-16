Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

Франция ввела войска в Новую Каледонию и заблокировала TikTok на фоне погромов на острове. Введен статус чрезвычайной ситуации. Решение приняли на фоне протестов из-за закона, который расширяет избирательные права французов, живущих в Новой Каледонии. Противники инициативы считают, что он ослабит права коренных жителей.