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Франция вводит налог на мировых гигантов интернета
Технологические компании с прибылью, превышающей 750 миллионов евро в мире и 25 - во Франции, будут облагаться трехпроцентным налогом. Мера носит временный характер. Она коснется около 30 крупнейших вебкомпаний США, Китая, Германии, Испании и Великобритании. Власти рассчитывают, что цифровой налог ежегодно будет пополнять бюджет Франции суммой в 500 миллионов евро. Налог GAFA - по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon - будет взиматься с прибыли в том числе от онлайн-рекламы и продажи личных данных пользователей. Законопроект идентичен тому, который ранее был заблокирован на голосовании стран - членов ЕС.
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