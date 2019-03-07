Франция вводит налог на мировых гигантов интернета

Технологические компании с прибылью, превышающей 750 миллионов евро в мире и 25 - во Франции, будут облагаться трехпроцентным налогом. Мера носит временный характер. Она коснется около 30 крупнейших вебкомпаний США, Китая, Германии, Испании и Великобритании. Власти рассчитывают, что цифровой налог ежегодно будет пополнять бюджет Франции суммой в 500 миллионов евро. Налог GAFA - по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon - будет взиматься с прибыли в том числе от онлайн-рекламы и продажи личных данных пользователей. Законопроект идентичен тому, который ранее был заблокирован на голосовании стран - членов ЕС.