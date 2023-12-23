Франция вывела свой военный контингент из Нигера

Африканскую страну покинули последние французские военнослужащие. Примерно 1,5 тыс. солдат находились в Нигере в течение 10 лет. Их официальная задача заключалась в борьбе с террористическими исламистскими группировками в Сахеле. Однако после госпереворота в июле этого года новая власть Нигера потребовала от Парижа вывести свои войска.