Франция - единственная из стран, которая осмелилась блокировать выделение средств ЕС на закупку боеприпасов для Украины. Тревогу бьет одно из польских агентств. То есть проект рефинансирования ВСУ из средств Европейского фонда мира на сумму 2 миллиарда евро заморожен. И, вероятно, неслучайно.

США после Второй мировой используют в Европе принцип "разделяй и властвуй". Сейчас же Вашингтон принялся за осуществление новой стратегии: навязывание странам Европейского союза невыгодной помощи Украине. Речь идет о создании механизма принуждения к заказу конкретного оборудования, которое может и не понадобиться украинской стороне. Страны-нахлебницы ЕС призывают увеличить поставки оружия в Украину. Польша требует от ЕС нарастить мощности производства на территории своей страны, вот только платить за создание заводов из своего кармана не желает. Мелкие страны берут деньги у крупных (этими суммами помогают себе встать в ряд защитников свободы и мира). А по итогу остается долг, погасить который нет возможности, а страны-кредиторы остаются с носом.