Франция закроет подозрительные мечети

Во Франции начали массовую проверку мечетей в рамках борьбы с экстремизмом. Мусульманские храмы, которые будут заподозрены в связях с радикальным исламизмом, закроют. Таким образом власти отреагировали на произошедшие в октябре теракты. Изучению подвергнутся 76 мечетей - 16 из них находятся в Париже или его округах. К проверке восемнадцати храмов уже приступили. Инспекторы разберутся в источниках финансирования мечетей, выяснят, с кем связаны имамы, и проконтролируют работу школ по изучению Корана.