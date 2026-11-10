Францию накрыла волна школьных протестов - заблокировано около 50 лицеев

Францию вновь накрыла волна школьных протестов. 10 ноября общенациональный день забастовки в сфере образования. Заблокировано около 50 лицеев, отмечает министерство образования Пятой республики.

Во многих школах отменены уроки. К протестующим ученикам присоединились школьные учителя и преподаватели из университетов. Масштабные шествия организованы во всех крупных французских городах.

Мобилизована полиция. Префектура Парижа задействовала беспилотники для отслеживания ситуации с воздуха. Кое-где демонстрации переросли в стычки с жандармами. Так, например, в Лионе и Марселе для разгона протестующих полицейские применили силу.