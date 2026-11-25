Вопрос участия Европы в украинском конфликте подняли во Франции. Там разгорается нешуточный скандал из-за отправки военных Пятой Республики в Украину.

О данном факте сообщила министр-делегат при Министерстве Вооруженных сил Франции, а затем подтвердил министр иностранных дел.

И дело в том, что по закону власти страны обязаны уведомлять парламент о вмешательстве в зарубежные войны. Однако этого не было сделано.

Во французском Минобороны, тем не менее, настаивают, что закон не нарушен, потому что солдаты якобы не участвуют в боях, а обучают ВСУ.

Ситуацию разбирают на закрытых слушаниях в сенате, куда вызвали замминистра обороны страны.