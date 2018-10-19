Францию охватили протесты против пенсионной реформы

Около 200 тысяч человек вышли на улицы более чем 50 городов. В ближайшее время на рассмотрение парламента будут вынесены поправки в закон о финансировании соцстрахования. В профсоюзах говорят, что за три предстоящих года Франция фактически лишит пенсионеров одного месяца выплат.