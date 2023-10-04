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Францию оккупировали клопы
Клопы стали предметом самой бурной политической дискуссии во Франции. Паразиты буквально оккупировали дома, гостиницы, больницы, кинотеатры и даже общественный транспорт. Специалисты по борьбе с вредителями называют происходящее эпидемией, а в парламенте готовят законопроект по борьбе с насекомыми. Глава кабмина пообещала собрать в ближайшие дни всех министров и выработать национальную стратегию по ликвидации паразитов-кровососов. К ответу призывают и национальную службу санитарии и гигиены. А до Олимпиады в Париже остается менее года...
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