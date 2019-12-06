Францию парализовала забастовка. Продолжаются задержания и аресты

Франция второй день парализована рекордными протестами из-за пенсионной реформы. Накануне на улицы вышли не менее 800 тысяч человек в более чем 100 городах. По неофициальным данным, в демонстрациях участвовало свыше миллиона человек. Не обходится без провокаций и столкновений с полицией. Арестованы десятки человек.



Эммануэль Макрон планирует упростить пенсионную систему Франции, которая включает в себя более 40-ка различных модификаций - с разным пенсионным возрастом и льготами. По мнению властей, она слишком дорога, и нужна единая система, основанная на баллах.



