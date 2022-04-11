Францию ждет второй тур президентских выборов - в него прошли Макрон и Ле Пен

Франция подводит итоги президентских выборов. По данным МВД, после обработки 97 % бюллетеней в первом туре лидируют действующий президент Франции и кандидат от правой партии "Национальное объединение". Макрон набрал 27,6 % голосов, Ле-Пен - 23,4. Это значит, что оба кандидата проходят во второй тур. Он запланирован на 24 апреля.13 миллионов французов, или 27 % избирателей, в голосовании не участвовали, сообщают местные СМИ.