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Францию ждет второй тур президентских выборов - в него прошли Макрон и Ле Пен

Франция подводит итоги президентских выборов. По данным МВД, после обработки 97 % бюллетеней в первом туре лидируют действующий президент Франции и кандидат от правой партии "Национальное объединение". Макрон набрал 27,6 % голосов, Ле-Пен - 23,4. Это значит, что оба кандидата проходят во второй тур. Он запланирован на 24 апреля.13 миллионов французов, или 27 % избирателей, в голосовании не участвовали, сообщают местные СМИ.

"Ни Макрону, ни Ле Пен!": ночные протесты во Франции

Есть и те, кто свою позицию высказывал решительно. Ночь во Франции выдалась неспокойной. Недовольство предварительными итогами президентских выборов французы решили выплеснуть на улицах. Во время стихийных демонстраций протестующие скандировали: "Ни Макрону, ни Ле Пен!". Акции протеста стремительно переросли в столкновения с полицией. В Ренне демонстранты возводили баррикады, в Леоне участники митинга использовали против правоохранителей фейерверки.

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