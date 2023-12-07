Французам предложили взять отпуск и сидеть дома во время Олимпийских игр - 2024

Крысы, клопы, проблемы с бездомными и транспортом. Париж продолжает "готовиться" к проведению Олимпийских игр - 2024. Ранее мэр города заявила, что транспортная система столицы не будет готова к Олимпиаде. Две новые ветки метро так и остались в планах. До начала Игр осталось менее года, а транспортная инфраструктура Парижа уже находится под огромной нагрузкой. Решение проблемы предложил министр - делегат по вопросам транспорта - и призвал жителей "взять отпуск и сидеть дома".