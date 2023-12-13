Французам придется сдать анализ на ВИЧ и гепатиты В и С после визита к стоматологу

Более 1 тыс. человек во Франции будут вынуждены сдать анализ на ВИЧ и гепатиты В и С из-за плохой стерилизации в стоматологическойклинике. Об этом со ссылкой на портал Actu.fr сообщаютРИА Новости.

Рекомендации сдать соответствующие анализы получили 1145 пациентов, они посещали стоматологическуюклиникув Шербуре.

Принимающего пациентов стоматолога временно отстранили от работы.

Серьезные нарушения, ставящие под угрозу безопасность работников, а также качество и безопасность оказываемой медпомощи, в клинике выявило местное агентство по здравоохранению. Оказалось, что оборудование для лечения пациентов не проходило стерилизацию.