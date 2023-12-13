3.63 BYN
Французам придется сдать анализ на ВИЧ и гепатиты В и С после визита к стоматологу
Более 1 тыс. человек во Франции будут вынуждены сдать анализ на ВИЧ и гепатиты В и С из-за плохой стерилизации в стоматологическойклинике. Об этом со ссылкой на портал Actu.fr сообщаютРИА Новости.
Рекомендации сдать соответствующие анализы получили 1145 пациентов, они посещали стоматологическуюклиникув Шербуре.
Принимающего пациентов стоматолога временно отстранили от работы.
Серьезные нарушения, ставящие под угрозу безопасность работников, а также качество и безопасность оказываемой медпомощи, в клинике выявило местное агентство по здравоохранению. Оказалось, что оборудование для лечения пациентов не проходило стерилизацию.
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что Европа - регион, в котором ВИЧ распространяется быстрее, чем где-либо в мире. В то же время для борьбы с этим заболеванием здесь доступны все инструменты.