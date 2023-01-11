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Французам светит пенсия в 64 года, а литовцев хотят заставить работать до 72 - на какие еще жертвы готовы пойти европейские политики
Правительство Франции представило проект пенсионной реформы. Новый кодекс обещает французам постепенное, вплоть до 2030 года, повышение пенсионного возраста. По окончании переходного периода граждане станут выходить на заслуженный отдых в 64 года. Профсоюзы анонсировали марафон забастовок: протесты против пенсионной реформы стартуют 19 января.
Брюссель требует от Вильнюса повысить пенсионный возраст до 72 лет. Страна столкнулась со стремительной депопуляцией. По официальным оценкам, к середине столетия численность населения составит 2 миллиона человек, это вдвое меньше уровня начала 90-х. При таком сокращении количества граждан повышение пенсионного возраста до 72 лет неизбежно. Однако, по литовской статистике, максимальный возраст здоровой жизни в стране - 57. Выходит, даже хронически больным пришлось бы работать еще 15 лет. В итоге Вильнюс согласился поднять планку пенсионного возраста до 65 лет к 2026 году.
Пока же недальновидная политика властей ложится тяжелым бременем на пенсионеров. За первую неделю января электричество в Литве подорожало на 65 %. В первую очередь из-за скачков котировок на норвежской бирже. Литва импортирует около 70 % электроэнергии.
В Латвии рекордно подорожали дрова. В разных регионах балтийской республики поставщики просят до 800 евро за машину. По сравнению с прошлым годом, подорожание двукратное. Основная причина - остановка торговли с Россией и Беларусью. Как следствие, рост цен на сырье и повышенный спрос. Из-за высоких цен на древесину некоторые домовладельцы вообще отказываются от печного отопления.
Уровень инфляции в Молдове по итогам прошлого года превысил 30 %. Больше всего подорожали услуги населению - почти на 44 %. Продукты питания стали дороже более чем на 30 %, непродовольственные товары - на 20. Тарифы на электроэнергию для молдаван выросли почти втрое. Народ бунтует с лета прошлого года. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.
Подорожание продуктов в Польше возмутило польского политика. Славомир Нойманн отправился за покупками и пожаловался, что заплатил на 32,5 % больше, чем год назад. Все продукты из ежедневного рациона подорожали на треть.
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