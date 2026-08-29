Французская экономика оказалась на грани рецессии

Французская экономика, вторая по величине экономика Евросоюза, оказалась на грани рецессии. В Пятой республике во втором квартале 2026 года зафиксирован нулевой экономический рост, пишет Bloomberg.

При этом покупательная способность местных жителей показала резкое и глубокое падение. Сильнее всего от затяжного кризиса пострадали национальная энергетика и строительный сектор. Ситуацию усугубила распродажа облигаций, которая заметно повысила стоимость займов для французского правительства.

На фоне проблем аналитики открыто называют Францию новой обузой для Европы.