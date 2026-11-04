Французская молодежь требует увеличить финансирование школ и вузов

Тысячи студентов и лицеистов прошли маршем с транспарантами по центру Парижа, требуя от правительства срочного увеличения финансирования школ и университетов. Главная причина массового недовольства - критическое недофинансирование сферы образования, из-за которого учебные заведения буквально разваливаются, а также жесткая социальная селекция на платформах распределения учебных мест.

"Они не пытаются прислушаться к нашим требованиям. Вместо этого они пытаются заставить нас замолчать. Несколько дней назад нам швырнули крохи - всего несколько тысяч дополнительных мест в вузах, в то время как ежегодно без места в университете остаются 300 тыс. человек. На мой взгляд, это классический метод кнута и пряника. Кнут - это полиция и запреты на демонстрации, а пряник - те немногие крохи, которые нам предлагают", - отметил протестующий.

Манифестанты также выступают против реформы, которая повысила стоимость обучения для иностранных граждан, и требуют прекратить полицейское насилие в отношении протестующей молодежи. Они призвали студентов, школьников и рабочих объединиться для проведения всеобщей забастовки.