Французская полиция штурмует мирные колонны

Франция погружается в хаос. К вечеру 24 октября общенациональный бунт столкнулся с ожесточенным силовым подавлением. По заявлениям организаторов, на улицы по всей стране вышли рекордные 800 тыс. человек: "желтые жилеты", профсоюзы и студенты. В Париже эпицентром событий стала площадь Бастилии, где спецназ пошел на жесткий штурм заблокированной толпы.

Адель, аспирантка:

"За последнюю неделю мы стали свидетелями большого количества насилия и репрессий, будь то действия полиции на улицах или судебное преследование тех, кто был арестован. На мой взгляд, у студентов есть свои требования, к которым необходимо прислушаться. Речь идет о молодежи, о студентах, об учащихся. Я здесь для того, чтобы помочь им и поддержать их, чтобы у них была свобода слова, возможность мирно выражать свое мнение, чтобы лица, принимающие политические решения, услышали их".

Спецназ избивает дубинками и заливает газом протестующих

Французская столица фактически переведена на военное положение. Подступы к правительственным зданиям заблокированы тяжелой бронетехникой. География карательных разгонов охватила всю страну. В Марселе силы правопорядка штурмуют колонны демонстрантов. В Нанте и Монпелье кварталы заливают слезоточивым газом и расстреливают людей из водометов. В Ла-Рошели спецподразделения бьют по мирным гражданам дубинками, открыли огонь газовыми снарядами в упор. Очевидно, что Париж сделал ставку на максимальную жестокость.

Курс на подавление: Елисейский дворец отказывается от диалога с протестующими

Точное число раненых за день установить пока невозможно, столкновения продолжаются, но счет пострадавших от чрезмерных действий спецназа идет на сотни. С наступлением темноты насилие на улицах французских городов только нарастает. Елисейский дворец явно не намерен идти на компромиссы с собственным народом.