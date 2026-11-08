Французская полиция жестоко пресекла акции в Париже и других городах

7 ноября во Франции прошли массовые акции протеста, в которых приняло участие не менее 250 тыс. человек.

Под конец дня полицейские с применением дубинок и слезоточивого газа жестко разогнали собравшихся в Париже. Столкновения были и в ряде других городов. О числе задержанных и пострадавших власти не сообщают.

По данным французских СМИ, власти страны всерьез готовятся к возможной революции. Для президента Макрона будто бы оборудован бункер под Парижем, туда его должны эвакуировать по воздуху в случае захвата Елисейского дворца.

Полиции в случае угрозы даны самые широкие полномочия, в том числе разрешено применять на поражение огнестрельное оружие.

Опасения Макрона не беспочвенны: по данным опубликованного на днях соцопроса, его поддерживает от силы каждый 10-й француз. При этом антирейтинг французского президента перевалил далеко за 80 %.