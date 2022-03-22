Французская компания "Рено" не намерена прекращать работу в России

Французская компания "Рено" не намерена прекращать свою работу в России. Таким образом, решилась проблема поставок для "АвтоВАЗа", который входит в состав группы "Рено-Ниссан-Мицубиси". Два крупнейших автозавода России 26 марта возобновят свою работу, прерванную ненадолго из-за дефицита комплектующих. Как заявил на условиях анонимности один из руководителей "Рено", хуже всего было бы уйти оттуда, ведь компания рискует никогда больше в Россию не вернуться.