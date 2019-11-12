Французская полиция разгоняет каталонских радикалов на границе

Французская полиция начала разгон каталонских радикалов, которые с утра понедельника блокируют движение по автомагистралям, соединяющим Испанию с Францией. Силовики применили слезоточивый газ. Затем начали оттеснять манифестантов, соорудивших на дорогах баррикады.



Радикалы из движения "Демократическое цунами" требуют освобождения каталонских лидеров, задержанных по решению суда за организацию референдума о независимости региона. Из-за заблокированной дороги по обе стороны границы образовались километровые очереди.



