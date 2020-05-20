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Французская полиция ввела спецназ в пригороды Парижа на фоне беспорядков

Французская полиция ввела спецназ в пригороды Парижа на фоне беспорядков

Агрессивно настроенные молодые люди поджигали автомобили, выражая таким образом недовольство режимом карантина, сообщает агентство Reuters.

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