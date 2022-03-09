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Французская пресса: становится все более вероятным голод планетарных масштабов
Французская пресса бьет тревогу: становится все более вероятным голод планетарных масштабов. Он может затронуть всю Северную Африку, а также часть Ближнего Востока. Дело в том, что Украина и Россия сообща удовлетворяют 30 % потребностей населения Земли в хлебе и 80 % в подсолнечном масле. Из-за нынешнего конфликта Россия уже объявила эмбарго на вывоз некоторых зерновых. Для Египта, который закупает 90 % хлеба за рубежом, а также для Ливана и Йемена это может стать настоящей катастрофой.
В Средиземноморье расположено множество стран, которые зависят от экспорта пшеницы из России и Украины. Мы должны предотвратить продовольственный кризис, который может случиться в ближайшие 12-18 месяцев.
Продовольственный кризис
Существует риск голода также для Украины. Здесь практически отсутствуют необходимые для проведения посевной горюче-смазочные материалы. Серьезно пострадала и транспортная инфраструктура - мосты, дороги, а также железнодорожная сеть. За решение проблемы
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