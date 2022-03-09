Французская пресса: становится все более вероятным голод планетарных масштабов

Французская пресса бьет тревогу: становится все более вероятным голод планетарных масштабов. Он может затронуть всю Северную Африку, а также часть Ближнего Востока. Дело в том, что Украина и Россия сообща удовлетворяют 30 % потребностей населения Земли в хлебе и 80 % в подсолнечном масле. Из-за нынешнего конфликта Россия уже объявила эмбарго на вывоз некоторых зерновых. Для Египта, который закупает 90 % хлеба за рубежом, а также для Ливана и Йемена это может стать настоящей катастрофой.