Французские фермеры уничтожают дорожные камеры из-за роста цен на топливо

Во Франции фермеры начали бороться с дорожными камерами в знак протеста против рекордных цен на дизельное топливо.

Аграрии провели серию ночных рейдов, заматывая радары в брезент и закрашивая их лозунгами "Дайте нам работать!". А в ряде случаев протестующие и вовсе их демонтировали.

Стоимость дизеля в стране уже достигла практически 2,4 евро за литр, что почти на 30 % выше летних показателей.

Фермеры заявляют, что расходы на горючее уничтожают их бизнес, и угрожают заблокировать тракторами ключевые магистрали, ведущие к Парижу.